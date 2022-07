Programa Linha Verde, do Disque-Denúncia, levou policiais ao local onde estava acontecendo rinha de galo - Divulgação

Programa Linha Verde, do Disque-Denúncia, levou policiais ao local onde estava acontecendo rinha de galoDivulgação

Publicado 10/07/2022 15:42

Rio - Uma rinha de galo foi interrompida neste último sábado (9), no município de Bom Jardim, Região Serrana do Rio. Policiais militares receberam a denúncia através do Linha Verde, programa do Disque-Denúncia voltado para o meio ambiente. Pelo menos 10 pessoas participavam do evento e o caso foi registrado na 158ª DP (Bom Jardim).



De acordo com a polícia, agentes da 5ª Unidade de Policiamento Ambiental se deslocaram à zona rural de Capivari de Baixo, onde viram um local que estava fazendo uma rinha de galo. A corporação informou também que, na distrital, foi acertado que os galos seriam entregues aos respectivos proprietários como fiel depositários, já que não havia nenhum local específico para encaminhamento deles.

A rinha de galo é proibida por lei e considerada crime ambiental, com pena de dois a cinco anos de prisão, além do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente criminal.