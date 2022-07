Alerj ganha exposição de obras do pintor Di Cavalcanti - Thiago Lontra / Alerj

Alerj ganha exposição de obras do pintor Di CavalcantiThiago Lontra / Alerj

Publicado 11/07/2022 15:35

Rio – Quem visita o prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) poderá contemplar obras do pintor Di Cavalcanti. Reproduções dos quadros “Gente da Ilha” (1963) e “Brasil em Quatro Fases” (1965) foram instalados no dia 30 de junho, em homenagem ao pintor modernista. A exposição fica no térreo da sede da instituição, atualmente no Edifício Lúcio Costa, localizada no Centro do Rio, na Rua da Ajuda.

A data da aquisição das obras é a mesma em que foi aprovada a concessão da Medalha Tiradentes Post-Mortem para Di Cavalcanti. A norma foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 4 de julho.

A iniciativa faz parte do Projeto Arte Alerj, uma parceria do Parlamento fluminense e da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj). Estas são as primeiras réplicas de uma série de telas, cujos originais fazem parte do acervo do extinto Banco do Estado do Rio de Janeiro (Banerj), a serem incorporadas à ambientação do Edifício Lúcio Costa, antiga sede do banco. A expectativa é de que, futuramente, outros quadros sejam acrescidos.

"Há muitas formas de representar o povo. A arte é uma das mais belas. O Edifício Lucio Costa vai exibir algumas das 700 obras do Acervo Funarj/Coleção Banerj, humanizando e dando um colorido ao ambiente do prédio”, disse o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano (PT).

As obras originais estão expostas no Museu do Ingá, localizado em Niterói. Segundo o coordenador de Museus da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj), Douglas Fasolato, as telas do artista já instaladas no prédio representam os cenários populares do país.

"Uma traz o cotidiano da Ilha de Paquetá e outra, o Brasil nos seus mais variados aspectos, desde a chegada dos colonizadores até o período da industrialização no século vinte. O Di Cavalcanti tem esse papel fundamental de representar os brasileiros como um todo de sua arte, um legado muito importante”, explicou.

Di Cavalcanti

Emiliano Augusto Cavalcanti de Albuquerque, conhecido como Di Cavalcanti, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 6 de setembro de 1897. Ele foi um dos maiores ícones do movimento modernista da década de 1920. Além de pintor, ele foi desenhista, ilustrador, cartunista, caricaturista, muralista, cenógrafo, escritor, jornalista, poeta e doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia.

Sua arte contribuiu significativamente para distinguir a arte brasileira de outros movimentos artísticos de sua época, através de suas reconhecidas cores vibrantes, formas sinuosas e temas tipicamente brasileiros como carnaval, mulatas e tropicalismos em geral. É considerado um dos principais e mais famosos artistas da história da arte brasileira.