Estrutura metálica entre as estações onde ocorreu o acidente - Reprodução / Google Street View

Publicado 11/07/2022 14:19 | Atualizado 11/07/2022 14:20

Rio - Um homem não identificado morreu eletrocutado na manhã desta segunda-feira (11) entre as estações Sampaio e Riachuelo (ramal Deodoro), na Zona Norte do Rio. De acordo com a concessionária, o corpo foi encontrado em uma estrutura metálica que fica acima da rede área de cabos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h32, mas, ao chegar no local, o homem já tinha morrido. De acordo com a SuperVia, a rede aérea precisou ser desligada no trecho para a retirada do corpo, mas não houve impacto na operação do ramal. A concessionária também informou que a Polícia Civil e a PM foram acionadas.

A ocorrência foi encaminhada à 25ª DP (Engenho Novo), que investiga o caso. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para identificação.