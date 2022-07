Carlos Marcos de Figueiredo Pereira, 43 anos, tinha 11 anos de carreira como policial penal - Divulgação

Publicado 11/07/2022 15:44 | Atualizado 11/07/2022 17:33

Rio - Um policial penal foi preso em flagrante, na noite deste domingo (10), ao tentar entrar com maconha escondida dentro da cueca na Cadeia Pública Pedro Melo, em Bangu, Zona Oeste do Rio. Carlos Marcos de Figueiredo Pereira, 43 anos, levantou suspeitas dos demais agentes na unidade e foi levado para uma sala em que funciona o scanner da unidade prisional, onde foi descoberto.

De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), com o agente, que atuava como policial penal há 11 anos, foram encontrados dois enrolados de maconha, com cerca de 170 gramas, dentro da cueca, além de quatro embalagens de seda. O agente levava ainda duas garrafas de água tônica com bebidas alcoólicas.

A prisão em flagrante foi feita por agentes da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN) e da Corregedoria Geral da SEAP, após a denúncia de que o agente teria tentado entrar na unidade prisional do Complexo de Gericinó com a droga. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), onde Carlos foi autuado por tráfico.

Segundo registro da Seap, o policial penal se recusou a prestar depoimento e também não quis revelar para quem pretendia entregar as drogas. Após o registro, Carlos foi levado para o presídio José Frederico Marques, em Benfica.