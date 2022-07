A operação visa cumprir mandados de prisão em aberto - Reprodução/TV Globo

Publicado 13/07/2022 09:05 | Atualizado 13/07/2022 14:23

Rio- Nove suspeitos foram presos durante uma operação policial no Morro do Andaraí, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (13). Dentre eles, um criminoso conhecido como “Dorme”, integrante ativo do crime organizado local e responsável por diversos ataques armados aos policiais da UPP de Andaraí. A ação tem como objetivo cumprir 24 mandados de prisão.

De acordo com a Polícia Militar, o traficante 'Dorme' possui sete anotações por crimes diversos, que vão de homicídio a tráfico de drogas. À princípio, cinco suspeitos haviam sido presos, mas o número vem aumentando ao longo da manhã.

Das nove prisões, oito foram por mandados em aberto, enquanto uma foi em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas drogas, um rádio comunicador, dinheiro, documentos e um carregador de pistola.

A ação é realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA-NIT) em conjunto com a Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV), com apoio da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva contra um grupo de criminosos que atua e controla o tráfico de drogas da Comunidade do Andaraí.



Corrupção de menores



A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói (DPCA-NIT), após três meses de investigação, constatou a existência de uma associação criminosa armada que corrompia menores de idade no Morro do Andaraí. A associação é chefiada pelo criminoso Rodrigo Rosa Brasil, vulgo “Boneco ou BN” que aliciava crianças e adolescentes para operar na venda de drogas na comunidade e outras atividades ilícitas.



Segundo as investigações, o aliciamento era facilitado pelo fato de crianças e adolescentes circularem livremente nos pontos de comercialização de drogas vigiados por criminosos fortemente armados. Além disso, a Polícia Civil notou a instalação de outros pontos de drogas localizados próximo a instituições de ensino.



O chefe da associação, vulgo 'Boneco', possui inúmeras anotações criminais, sendo: Associação para o Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas; Associação Criminosa; Homicídios; Organização Criminosa; Roubo de veículos; e Roubos seguido de morte. Dos crimes perpetrados por este criminoso, está o homicídio do policial civil, André Gustavo Lopes da Rocha, que ocorreu em maio de 2006.

Após o encerramento da operação, o delegado da DCPA, Bruno Ciniello, relatou a importância das investigações;

"Essas crianças e adolescentes ficavam a mercê dos traficantes e eram facilmente aliciados para atuar na organizção criminosa. Essa operação tem como objetivo desarticular uma das maiores associações criminosas do tráfico de drogas que atua na comunidade, a facção Comando Vermelho (CV), uma das mais violentas do estado do Rio de Janeiro", comentou.

Ainda segundo o delegado, as buscas irão continuar no decorrer das investigações para que todos os criminosos sejam responsabilizados por seus crimes.