Esporte - Partida valida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2022, entre Flamengo x Atletico MG, no Estadio Mario Filho, Maracana. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Esporte - Partida valida pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2022, entre Flamengo x Atletico MG, no Estadio Mario Filho, Maracana.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/07/2022 12:15 | Atualizado 14/07/2022 13:03

Rio - O pré-jogo entre Flamengo x Atlético-MG, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13), foi marcado pela confusão no entorno do Maracanã, onde um cambista foi preso. Foram registrados acessos de torcedores sem ingresso após o estouro de um portão do estádio , o que gerou muita correria. Na BR-040, altura de Petrópolis, policiais militares e agentes da Polícia Rodoviária Federal detiveram seis torcedores visitantes, um deles com um facão

Mais um registro de torcedores do Flamengo invadindo o Maracanã. Muita confusão a poucas horas de o jogo contra o Atlético-MG começar.@sbtrio #Sbtsportsrio pic.twitter.com/B6PGWUYJtl — Venê Casagrande (@venecasagrande) July 13, 2022

Ainda na estrada a caminho do Rio, PMs do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe), que realizavam a escolta dos torcedores do clube mineiro, encaminharam à delegacia cinco homens após desobedecerem a ordem de não desembarcar dos ônibus, iniciando uma briga generalizada entre integrantes de duas torcidas do próprio Atlético. O confronto só foi apartado com a chegada de reforço da PM e da PRF. A pista precisou ser fechada, por alguns minutos. Quatro pessoas ficaram feridas sem gravidade.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro, em outro momento da viagem, na fiscalização dos ônibus, um homem foi encontrando portando um facão. Dentro do carro em que ele estava e que acompanhava os coletivos, foi encontrado um casaco da torcida Galoucura. Ele será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim), no Maracanã, junto com os outro cinco torcedores.

A PM também confirmou que, em ação de inteligência de combate ao cambismo, equipes do Bepe e policiais civis do 18ªDP prenderam um homem oferecendo ingressos para venda com valor muito acima do normal perto de uma entrada do estádio, o que é crime.

Arrascaeta comemora gol pelo Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Próximo a hora do jogo, uma confusão enorme se concentrou, sobretudo nos acessos à arquibancada norte, setor tradicional da torcida do Flamengo. Por volta de meia hora antes da bola rolar, torcedores do rubro negro forçaram um dos portões do setor e conseguiram entrar no estádio. Segundo a PM, ninguém foi preso e não houve relatos de feridos. Nem o gás de pimenta foi capaz de parar algumas dezenas de torcedores que, pelo que é possível acompanhar nas filmagens que circulam nas redes sociais, conseguiram entrar sem ingresso e sem a devida revista da Polícia.

Ao fim, o Flamengo, revertendo um placar desfavorável de 2 a 1 no jogo de ida, avançou para as quartas de final da competição com um 2 a 0, ambos do meia De Arrascaeta.