Jaime e sua mãe, Adriana, que ajuda com o negócio Divulgação

Publicado 14/07/2022 11:07

Rio - Tudo estava pronto para a quinta-feira do dia 7 de julho. Mesas e cadeiras arrumadas de forma harmônica nas calçadas, som, isopor para manter as bebidas geladas e muita comida preparada. O cozinheiro e idealizador da food bike Biba's Gourmet, Jaime Azevedo da Silva, de 28 anos, estava com expectativas para inaugurar seu negócio de lanches e chamou amigos, familiares e parentes. Ninguém apareceu. Depois do acontecido, ele desabafou nas redes sociais, em um grupo de brigadeiros e bolo de pote do Facebook, e sua publicação viralizou. Hoje, ele está com mais de 5 mil seguidores no Instagram.



Jaime trabalhava como vendedor em uma loja de eletrodomésticos e foi demitido ano passado. Ficou desempregado alguns meses, recebendo auxílio, até que sua mãe deu a ideia de vender bolos, doces e salgados na rua. "Eu fui desligado e tive que tomar um rumo na minha vida. Eu já tinha vontade de ter meu próprio negócio, mas é aquilo, empreender no Brasil é muito difícil", disse. Com a ajuda de sua mãe, Adriana Azevedo da Silva, de 49 anos, ele encontrou forças e foi à luta. Pegou uma bancada de madeira emprestada e colocou na esquina de casa com doces, empadas e bolos. "Eu peguei uma banquinha, tipo um apoio de camelô mesmo, e comecei. Não tinha muita visualização, as vendas eram poucas, mas continuei acreditando nos meus sonhos. Minha madrinha viu minha postagem no Instagram e me presenteou com a food bike, banner, cartão e passou a acreditar no negócio junto comigo", contou Jaime.



Com a nova estrutura, seu negócio passou a vender mais. "Foi por isso que preparei uma inauguração. Aluguei mesa, cadeira, som, comprei isopor, fiz todo um investimento, sabe? Comprei produtos para fazer comida e, no final das contas, não apareceu ninguém", explicou. O evento estava marcado para às 16 horas, mas até às 20h ninguém tinha aparecido. "O nome do meu food bike é em homenagem a minha avó, que faleceu. Ela era chamada de Biba e não tem nada a ver com sexualidade. A data do evento também era o aniversário dela", completou. "Foi decepcionante não ver ninguém lá. Minha mãe chegou com os bolos e viu aquela situação toda, muito triste. Mas eu não quero que as pessoas me vejam como vítima, mas que me conheçam pela minha luta", declarou ele, que passou por uma depressão ano passado e ficou 6 meses em tratamento.



Jaime contou que depois do relato no Facebook, as pessoas começaram a replicar sua publicação e muita gente quis ajudá-lo. "Muitas pessoas novas passaram a me seguir e as coisas começaram a acontecer. Agora, toda hora tem alguém me ligando. Hoje vendo cerca de 100 doces por dia, estou muito feliz pelo carinho de todos. Aprendi uma grande lição com tudo isso: é mais fácil um cliente virar amigo do que um amigo virar cliente. Tem pessoas de longe que compram comigo, mandam pix e pedem para eu dar de presente para alguém aqui do bairro, para eles experimentarem", concluiu. "Eu desejo para o meu futuro todas as possibilidades do mundo porque sou uma pessoa de superação. Já passei por muita coisa e nada me fez desistir ou parar. Posso até ficar desanimado, mas jogar a toalha jamais. Sou apaixonado pela vida", finalizou.



A food bike Biba's Gourmet fica rua Mamed de Souza, 213, no bairro Arsenal, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.