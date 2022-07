Polícia Militar e Uber firmam parceria para combater ações criminosas a partir de chamadas do aplicativo - Divulgação

Publicado 14/07/2022 15:36

Rio - Começou a funcionar, nesta quinta-feira (14), o botão de emergência da Polícia Militar do Rio dentro do aplicativo Uber. A iniciativa, que visa aumentar a segurança para motoristas e passageiros, estava disponível até então apenas para viagens realizadas dentro das cidades da Baixada Fluminense.

Anunciado em abril, o projeto prevê que toda vez que um usuário ou motorista parceiro da Uber se sinta em perigo e use o botão, um alerta com a localização em tempo real do carro e os detalhes da viagem serão enviados para o Centro de Controle Operacional da Polícia Militar (Cecopom).

Em entrevista dada no anúncio da parceria, o secretário da SEPM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires, falou sobre a importância da integração entre a segurança pública e a sociedade civil. "Acreditamos que essa parceria vai contribuir muito para a Corporação e para a sociedade. Vale também ressaltar o caráter integrador dessa parceria e a importância de ferramentas tecnológicas aplicadas à área de segurança pública", disse.

Durante o período de testes da função, entre maio e julho, o serviço recebeu 32 chamadas de carros de aplicativos, sendo que desse total 16 foram registrados como ocorrências.

Para acionar o botão de emergência, bastaao usuário procurar dentro do aplicativo da Uber a aba "Recursos de Segurança", clicar em "Emergência 190" e, na sequência, deslizar o dedo no campo indicado para mandar o alerta. A ideia é que a funcionalidade seja replicada para outros serviços de carros por aplicativo.