Vacinação começa nesta sexta-feira e vai até o domingo, dia 23Divulgação

Publicado 14/07/2022 16:21

A vacinação contra a Covid no Rio de Janeiro já alcançou o número de 36 milhões de doses aplicadas, mas a cidade ainda precisa cobrir uma boa parte da população que ainda não completou nem sequer o esquema primário de vacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, 2 milhões de pessoas precisam voltar ao posto de vacinação para tomar a segunda dose. A cidade já aplicou 12,8 milhões de vacinas destinadas à segunda dose.

O público entre 18 e 29 anos é o que soma maior número de pessoas aptas à vacinação com segunda dose, totalizando mais de 463 mil. Entre a população de 30 a 39 anos de idade, 293 mil pessoas não tomaram a segunda dose.



O Ministério da Saúde orienta uma dose de reforço para pessoas de 12 a 39 anos e duas para o público com 40 anos ou mais. O esquema vacinal primário, com primeira e segunda doses, permanece para as crianças de 5 a 11 anos.