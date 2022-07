Edifício A Noite, localizado na Praça Mauá, foi o primeiro arranha-céu da América Latina - Reprodução / Google Street View

Edifício A Noite, localizado na Praça Mauá, foi o primeiro arranha-céu da América LatinaReprodução / Google Street View

Publicado 14/07/2022 16:57

Rio - O leilão do Edifício A Noite, localizado na Praça Mauá, Zona Portuária do Rio, terminou, na manhã desta quinta-feira (14), sem nenhuma proposta. Organizada pelo Ministério da Economia, a sessão começou por volta das 10h durou menos de cinco minutos por conta da falta de participantes interessados.

O imóvel conta com uma área construída de 29.377 metros quadrados e o lance inicial era de R$ 38,5 milhões. Em abril do ano passado, o pregão eletrônico pelo prédio começou pela avaliação de R$ 98 milhões, mas também não houve interessados.

fotogaleria

Inaugurado em 1929, o Edifício A Noite tem 102 metros de altura e é considerado o primeiro arranha-céu da América Latina. Ele foi construído para ser sede do jornal que carregava o mesmo nome. Além disso, a Rádio Nacional, vinculada à Empresa Brasil de Comunicação (EBC), também funcionou no local entre 1936 e 2012.

O prédio de estilo art-déco foi projetado pelo arquiteto Joseph Gire, que também é responsável pelo projeto do Copacabana Palace e do Palácio Laranjeiras. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o imóvel foi transferido para a União em julho de 2020.