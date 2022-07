Lei determina que mulheres terão direito à meia-entrada em eventos culturais e esportivos no dia 8 de março - Divulgação

Lei determina que mulheres terão direito à meia-entrada em eventos culturais e esportivos no dia 8 de marçoDivulgação

Publicado 14/07/2022 19:57 | Atualizado 15/07/2022 08:01

Rio - Mulheres terão direito à meia-entrada em eventos culturais e esportivos no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no Estado do Rio. É o que determina lei, de autoria do deputado Valdecir Dias da Silva, o Valdecy da Saúde (PL), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (14).



De acordo com a lei, os estabelecimentos e organizadores de eventos não poderão alterar o valor do ingresso por conta da medida. A norma deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude.



"Nesse dia, dedicado mundialmente a ressaltar o papel importante da mulher na sociedade e às conquistas femininas ao longo de décadas, é justo que sejam lembradas e homenageadas para que usufruam e desfrutem de lazer e cultura", explicou Valdecy, autor da lei.