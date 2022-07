Foram apreendidos perfumes, brinquedos, relógios, equipamentos eletrônicos e peças de roupas - Divulgação

Foram apreendidos perfumes, brinquedos, relógios, equipamentos eletrônicos e peças de roupasDivulgação

Publicado 15/07/2022 10:57

Rio -Agentes da Força Especial de Controle de Divisas (Operação Foco), da Secretaria de Estado da Casa Civil, apreenderam nesta quinta-feira (14) três ônibus que transportavam 16 toneladas de produtos com indícios de falsificação. A fiscalização ocorreu no posto de Nhangapi, localizado na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, no sul do estado. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou com cães farejadores.

Entre o material apreendido estão perfumes, brinquedos, relógios, equipamentos eletrônicos e peças de roupas.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Intelectual, na Cidade da Polícia. Os motoristas e os guias foram levados para a delegacia, prestaram depoimentos e foram liberados.

A comercialização de produtos falsificados é crime previsto em lei, como fraude no comércio e sonegação fiscal.



Segundo a Secretaria de Estado da Casa Civil, a Operação Foco atua para coibir a evasão de ativos, além de reprimir o crime e a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados. O programa é realizado de maneira simultânea em vários pontos de entrada do estado, e também mantém, em conjunto com a Secretaria de Fazenda, a fiscalização nos cinco postos fixos de Itatiaia, Comendador Levy Gasparian, Campos, Angra dos Reis e Itaperuna.