Uma blusa que era usada por uma das vítimas foi encontrada cheia de sangueDivulgação/PMERJ

Publicado 15/07/2022 11:37 | Atualizado 15/07/2022 12:21

Rio- Um homem, identificado como Roberto Moreira dos Santos, 38 anos, foi preso suspeito de agredir as duas filhas, de 15 e 16 anos, com uma barra metálica de cobre maciço, nesta sexta-feira (15), no bairro Muriqui Pequeno, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Ele confessou ter agredido uma das vítimas na barriga e a outra na cabeça.



A Polícia Militar efetuou a prisão após as adolescentes e uma testemunha acionarem agentes do Programa Segurança Presente, que estavam em uma base da corporação no bairro vizinho, em Vila Progresso.



Os policiais foram até a residência da família e localizaram o agressor. No local foi apreendida a barra utilizada para golpear as vítimas. Também foi encontrada a camisa ensanguentada de uma das filhas de Roberto.

De acordo com o delegado da 76ªDP (Niterói), Fábio Baruke, o agressor relatou em depoimento que praticou o crime, em razão das filhas estarem querendo sair de casa para ver a mãe no trabalho, que é próximo à residência.

As adolescentes foram encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, na Zona Norte da cidade, onde uma delas precisou realizar a sutura do ferimento com pontos.



A ocorrência foi inicialmente apresentada na 79ªDP (Jurujuba) e encaminhada à Central de Flagrantes na 76ªDP (Centro), onde o acusado foi preso por lesão corporal em âmbito de violência doméstica e familiar. A autoridade policial determinou fiança no valor de R$ 20 mil, que não foi paga.