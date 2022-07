Seop realiza demolição de construção irregular na Maré - Divulgação / Seop

Publicado 15/07/2022 12:06

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, nesta sexta-feira (15), a demolição de uma construção irregular na comunidade da Maré, Zona Norte do Rio. De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), a construção estava sendo erguida em área pública, sem nenhuma autorização, às margens do Canal do Cunha, próximo à Linha Vermelha.

O imóvel, que ocupava uma área de 520 metros quadrados, estava em fase de construção e funcionaria como uma fábrica de lajes pré-fabricadas e de materiais de construção. Uma vez pronto, o estabelecimento agilizaria inúmeras outras construções ilegais no entorno.

"A Prefeitura do Rio está demolindo hoje na Maré uma construção que é totalmente irregular, erguida em área pública no entorno de um canal, ou seja, atrapalhando o fluxo de água e prejudicando o escoamento das chuvas, por exemplo. Continuaremos com essas operações para frear o crescimento desordenado da cidade e preservar a vida das pessoas", explica o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



A ação desta sexta contou com o apoio da Subprefeitura da Zona Norte. "A Prefeitura seguirá coibindo incessantemente as construções irregulares. Já realizamos outras operações de demolição aqui na Maré, em imóveis que colocam em risco a vida das pessoas. Aqui, conseguimos identificar ainda em fase de construção, sem pessoas morando ou trabalhando. Após tirarmos esse imóvel ilegal, será construído um Ecoponto, um ponto do Recicla, da Secretaria de Ação Comunitária”, disse o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.