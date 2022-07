Rio de Janeiro

'Queremos a pena mais severa', diz familiar em enterro de adolescente morto e jogado no Rio Guandu

Sepultamento do jovem assassinado por causa de celular contou com a presença de cerca de 300 pessoas no Cemitério de Santa Cruz, na Zona Oeste

Publicado 15/07/2022 15:51 | Atualizado há 1 hora