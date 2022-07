A vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Reprodução Internet

A vítima foi levada para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Reprodução Internet

Publicado 15/07/2022 17:19

Rio - Uma mulher morreu, nesta sexta-feira, vítima de bala perdida no bairro do Guaxinfiba, em São Gonçalo, na Região metropolitana do Rio. Lohennna da Silva Santos, de 27 anos, caminhava por uma rua na região quando foi atingida pelo disparo. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com Polícia Militar, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) foi informada sobre o caso da mulher e confirmou que o caso teria ocorrido na Rua 9, no Bairro Guaxindiba.

A mulher chegou a ser socorrida por moradores para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, mas não sobreviveu.

A Polícia Civil foi procurada sobre o caso, mas até o momento não retornou ao nosso questionamento.