Publicado 15/07/2022 17:31

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta sexta-feira (15), mais 4.074 novos casos e 39 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. No total, foram contabilizados, até o momento, 2.411.840 casos e 74.461 óbitos. A taxa de ocupação nas enfermarias está em 23%. Já a taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 59%.

De acordo com a atualização, a taxa de letalidade está em 3,09%. Vale ressaltar que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido no mesmo período.

Calendário de vacinação para crianças de 3 e 4 anos

A Prefeitura do Rio anunciou, na última quinta-feira (14), o início da vacinação de crianças menores de 5 anos contra covid-19 na cidade. O calendário começa a nesta sexta e vai imunizar os pequenos de 4 e 3 anos com o imunizante CoronaVac.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as crianças de 4 anos receberão a dose desta sexta-feira até a próxima terça, dia 19. A partir da próxima quarta-feira (20), será a vez dos pequenos com 3 anos. A faixa etária vai até o dia 22 de julho e terá ainda um dia de repescagem.

O esquema vacinal das crianças será igual ao praticado pelas demais faixas etárias, com intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda dose. A imunização para crianças 5 anos em diante e para as demais faixas etárias segue sendo realizada nos postos da rede municipal.