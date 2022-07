Homem é preso com mais de 8 mil cápsulas de cocaína em Campos - Divulgação

Publicado 16/07/2022 11:58

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na manhã deste sábado (16), um homem com 8.150 pinos de cocaína em Campos dos Goytacazes, no Norte do estado.

Segundo a corporação, os agentes realizavam fiscalização no Km 78 da BR-101, quando viram um veículo suspeito. Ao receber a ordem de parada, o condutor do automóvel tentou fugir, dando início a uma perseguição.

De acordo com a PRF, quando a viatura se aproximou do veículo em fuga, o motorista começou a arremessar sacos plásticos com a droga para fora do carro. Na Estrada dos Ceramistas, os policiais conseguiram interceptar o automóvel.

Durante a revista, parte da droga foi encontrada. A outra parte do que havia sido jogado na via durante a perseguição também foi recuperada pelos policiais. Ao todo, o material pesava cerca de 107 kg.

Na delegacia, foi constatado que o automóvel, um VW Gol, havia sido furtado em Tanguá em janeiro deste ano.

O condutor do veículo foi preso e encaminhado com a droga até a 134ª DP (Campos). Ele foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.