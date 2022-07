Polícia prende mulher com grande quantidade de drogas em Araruama - Divulgação

Publicado 17/07/2022 09:43

Rio - Policiais do 25° BPM (Cabo Frio) prenderam, no último sábado (16), em Araruama, na Região dos Lagos, uma mulher com grande quantidade de drogas.

Segundo os agentes, após receberem denúncias sobre tráfico no bairro Três Vendas, encontraram a suspeita com o material. Com ela foram apreendidos 3.600 pedras de crack, 650 pinos de cocaína e 400 buchas de maconha.

A mulher e as drogas apreendidas foram encaminhadas para a 118ª DP (Araruama).