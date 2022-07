Nova quadra poliesportiva da Praça Avaí - Beth Santos/Prefeitura do Rio

Publicado 17/07/2022 10:29 | Atualizado 17/07/2022 10:34

Rio- A Prefeitura do Rio revitalizou a Praça Avaí, no Cachambi, Zona Norte da cidade. A reinauguração aconteceu no último sábado (16), no local, após três meses de obras.



Demanda antiga dos moradores da região, o espaço agora conta com academia para terceira idade, parquinho infantil, quadra poliesportiva, área para cães (parcão) e mobiliário para o livre uso da população.



A reforma é fruto do programa Fábrica de Praças, coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), com apoio da Fundação Parques e Jardins. O objetivo é construir e recuperar áreas de lazer em diversos pontos da cidade. No total, já foram investidos mais de R$ 122 milhões.