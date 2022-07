Jovem baleado trabalha como garçom em pizzaria - Reprodução

Publicado 17/07/2022 12:24

Rio - O jovem baleado durante confronto entre PMs e traficantes, neste sábado (16), no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, segue internado em estado estável. Gabriel Albuquerque Souza, de 20 anos, teria sido atingido na perna quando passava por uma rua no interior da comunidade. No mesmo momento, traficantes e policiais do 7º BPM (São Gonçalo) trocavam tiros.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o jovem deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, com ferimento a bala na perna e foi confirmada lesão no fêmur. Por conta da gravidade, ele precisou passar por cirurgia e se recupera em estado estável. Relatos de moradores da região dão conta de que Gabriel era garçom em uma pizzaria e não teria qualquer envolvimento com o tráfico.

O caso provocou a revolta de moradores da região que fizeram um ato contra ações violentas da PM dentro da comunidade. Durante o ato, a Rodovia Niterói-Manilha (BR-101) chegou a ser bloqueada nos dois sentidos com pneus e madeiras incendiadas. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanharam a manifestação. A via ficou cerca de uma hora com trânsito interrompido.

A rodovia Niterói-Manilha foi completamente interditada por conta do protesto de moradores do Jardim Catarina Reprodução de vídeo

"Dezessete dias que o estado está dentro do Catarina. Dezessete dias que a bala voa na hora da entrada e saída das escolas. Dezessete dias oprimindo o morador. Até quando? Mais um morador baleado no Jardim Catarina", compartilhou um usuário do Twitter.

De acordo com a Polícia Militar, PMs do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam patrulhamento de rotina na região quando foram atacados por homens que traficavam na região. O grupo vendia drogas no momento em que os policiais chegaram e deram ordem de parada.



Após o confronto, um dos envolvidos foi preso. O suspeito, conhecido como JR, é apontado pela PM como um dos criminosos que comandam o tráfico de drogas no Jardim Catarina.



Durante a ação, a PM informou que foram apreendidos uma pistola calibre 40 mm, um radiocomunicador, duas motos e drogas. Após a ocorrência, o caso foi registrado na 73ª DP (Neves).