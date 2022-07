Caso foi registrado na 35ªDP (Campo Grande) - Reprodução / Google Street View

Caso foi registrado na 35ªDP (Campo Grande)Reprodução / Google Street View

Publicado 17/07/2022 10:32 | Atualizado 17/07/2022 11:17

Rio - Um homem acusado de se masturbar dentro de trem da SuperVia, em Campo Grande, na Zona Oeste, foi preso em flagrante neste sábado (17). O suspeito foi pego por passageiros cometendo o ato obsceno para duas mulheres, mãe e filha, dentro da composição. A polícia chegou ao local pouco tempo antes do acusado ser linchado por populares.

A prisão contou com a ajuda do deputado estadual Alexandre Freitas (Podemos), que presenciou a confusão na estação, foi ao local e imobilizou o suspeito. De acordo com o parlamentar, ele e sua equipe estavam em agenda na região, quando foram surpreendidos por populares tentando linchar um homem.



O parlamentar conta em postagem no Instagram que passageiros disseram que o homem se masturbava para uma mãe e filha dentro de composição. Ao perceberem a ação, os populares expulsaram o acusado do local e iniciou-se a confusão.

O deputado estadual Alexandre Freitas foi quem imobilizou o suspeito Reprodução



Segundo relato do deputado, ao perceber o início de linchamento, ele se dirigiu ao local e deu ordem de parada para o acusado, que resistiu. Na sequência, o próprio deputado decidiu, então, imobilizar o homem até que a polícia militar chegasse ao local.



Durante a abordagem da PM, os agentes constataram que o suspeito já respondia a um processo de 2019 pelo crime de estupro. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Horas depois, o Plantão Judiciário decretou a prisão preventiva do acusado. Segundo relato do deputado, ao perceber o início de linchamento, ele se dirigiu ao local e deu ordem de parada para o acusado, que resistiu. Na sequência, o próprio deputado decidiu, então, imobilizar o homem até que a polícia militar chegasse ao local.Durante a abordagem da PM, os agentes constataram que o suspeito já respondia a um processo de 2019 pelo crime de estupro. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). Horas depois, o Plantão Judiciário decretou a prisão preventiva do acusado.

"Tem muita gente ruim nesse mundo, a gente não tem mais liberdade para sair às ruas e todo o cuidado com os nossos filhos é pouco", disse o deputado em postagem.