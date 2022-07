Os dois celulares foram recuperados e devolvidos à vítima - Divulgação

Publicado 19/07/2022 14:25

Rio- Dois adolescentes de 14 anos foram apreendidos por Guardas Municipais da 2ª Inspetoria (Zona Sul), na última segunda-feira (18), após flagrante de furto de dois celulares. O caso aconteceu na Avenida General San Martin, no Leblon, Zona Sul da cidade. A vítima era um jornalista de 42 anos.



Os Guardas estavam trabalhando quando viram os dois adolescentes fugindo do jornalista, que, na tentativa de recuperar os aparelhos, corria atrás dos menores. Durante a fuga, a dupla conseguiu embarcar num ônibus, mas mesmo assim foi alcançada. Ao final, os celulares foram recuperados e devolvidos à vítima.



A ocorrência foi registrada na 12ª DP (Copacabana) e os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Proteção ao Adolescente (DPCA).



Esse tipo de crime não é isolado e foi o segundo neste final de semana. No último sábado (16), a Guarda Municipal também prendeu em flagrante dois homens, um de 19 e outro de 28 anos, pelo furto do telefone celular de um idoso de 71 anos, no Arpoador , também na Zona Sul.