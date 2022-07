Policiais da 13ºDP foram acionados pelo motorista do coletivo - Google/Reprodução

Publicado 21/07/2022 09:04

Rio- Um homem foi preso por importunação sexual dentro de um ônibus, em Copacabana, na Zona Sul, nesta quarta-feira (20). Ele é suspeito de ter apalpado os seios de uma passageira.



De acordo com a Polícia Civil, agentes da 13ªDP (Copacabana) foram acionados pelo motorista do coletivo, que informou sobre um tumulto no interior do ônibus, iniciado após uma jovem ser vítima do suspeito.

Após saberem que a mulher havia sido vítima de importunação sexual, os demais passageiros ofereceram ajuda e detiveram o suspeito até a chegada dos policiais.



O delegado Felipe Santoro, titular da 13ªDP, onde o caso foi registrado, falou sobre a importância da denúncia nesse tipo de caso. Segundo ele, as vítimas não podem consentir com qualquer tipo de ato que considerem abuso. "É preciso que denuncie para que o agressor seja retirado do convívio social e não faça pratique mais crimes com outras vítimas", disse.



Após a prisão em flagrante, o suspeito foi encaminhado a audiência de custódia, onde teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Tribunal de Justiça do Rio.