Jenifer dos Sales, filha de Letícia dos Sales, de 50 anos, morta no Complexo do Alemão fala sobre a mãe após reconhecimento do corpo no IML - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Jenifer dos Sales, filha de Letícia dos Sales, de 50 anos, morta no Complexo do Alemão fala sobre a mãe após reconhecimento do corpo no IMLVanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 22/07/2022 13:44 | Atualizado 22/07/2022 13:54

morta durante a operação policial do Complexo do Alemão, nesta quinta-feira (21). Ela foi uma das vítimas da ação policial que, segundo a Polícia Militar, tinha por objetivo de prender criminosos que praticavam crimes em bairros próximos. Rio - "Hoje, foi tirado um pedaço de mim, tudo que eu tinha na minha vida era a minha mãe". As palavras de dor são de Jenifer Sales, filha de Letícia Marinho dos Sales, de 50 anos,, nesta quinta-feira (21). Ela foi uma das vítimas da ação policial que, segundo a Polícia Militar, tinha por objetivo de prender criminosos que praticavam crimes em bairros próximos. Ao todo, 19 pessoas foram mortas na ação, incluindo duas vítimas, um PM e 16 suspeitos

Jenifer, sua irmã, Jéssica, e outros familiares de Letícia estiveram, nesta sexta-feira (22), no Instituto Médico Legal, no Centro, para fazer a liberação do corpo da mãe. Na saída do local, as duas falaram com a imprensa e pediram justiça para o responsável do disparo que tirou a vida de Letícia.

"Só quero que seja feita justiça pelo que fizeram com a minha mãe. Eu não desejo o que estou sentindo hoje para ninguém. É uma dor que eu não desejo para ninguém. Hoje, foi tirado um pedaço de mim, tudo que eu tinha na minha vida era a minha mãe. Ela era tudo. Perdi minha avó há 12 dias e eu falei para mim: 'agora eu só tenho a minha mãe e meu pai'. E acontece isso. Infelizmente eles tiraram a minha mãe de mim", lamentou Jenifer.

Segundo a jovem, a mãe saía cedo de casa para comprar coisas para fazer quentinhas que vendia quando foi atingida no peito. "O sentimento neste momento para mim é só de dor, revolta e injustiça. Pelo que fizeram com a minha mãe. Uma mulher de 50 anos ser covardemente alvejada, sem representar nenhum perigo para ninguém. Ela não fez nada. Estava na porta de casa", comentou.

Para Jéssica, a morte da mãe revela o despreparo da polícia nas ações policiais dentro de comunidades. "Quantas mais pessoas inocentes vão morrer para o Estado mudar essa atitude. Quantos mais vão perecer. Esses policiais despreparados só querem vir e atirar em inocente, eles acham que todo mundo que mora na comunidade é marginal", disse a jovem.

"Um despreparo da polícia do Rio de Janeiro. Infelizmente o estado está caótico, a política do nosso Rio de Janeiro, do nosso país está cada vez pior. É isso que eles tem pra gente? Chegar e matar? A polícia do Rio só faz isso? Matar? Minha mãe era uma pessoa boa, disposta ajudar todo mundo e um policial vem e mata ela dessa forma", finalizou.

A operação

Já considerada a quarta operação mais letal da história do Rio, a ação desta quinta-feira foi coordenada entre o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM, a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil e com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ação começou por volta das 5h e contou com cerca de 400 agentes, dez blindados e quatro aeronaves.