74º DP (Alcântara) prende criminosa suspeita de integrar quadrilha especializada de roubo a motorista de aplicativoDivulgação

Publicado 24/07/2022 07:41

Rio - Policiais da 74ª DP (Alcântara) prenderam, neste sábado (23), uma integrante de quadrilha especializada em roubar motoristas de aplicativo, principalmente em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Ela foi localizada após levantamento de informações de inteligência e monitoramento, e presa quando tentava se deslocar do município.



Segundo os agentes, a criminosa, de 26 anos, que não teve o nome divulgado, possui passagens na Polícia Civil por crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas. Contra ela, foi cumprido mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo.

A mulher foi encaminhada para o sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.

Motorista de aplicativo roubado durante live em São Gonçalo



No início de julho, um motorista de aplicativo teve o carro roubado no bairro Colubandê, em São Gonçalo , enquanto fazia uma transmissão ao vivo nas redes sociais. A live de Ariel Gomes da Silva era assistida por dezenas de pessoas quando os criminosos o emboscaram e levaram o veículo. A Polícia Civil ainda não sabe se este crime foi planejado pela quadrilha especializada.

No vídeo, Ariel, que tem um perfil para falar sobre o dia a dia de um motorista, conversa com seus seguidores e, ao chegar em um cruzamento ainda próximo de casa, é surpreendido pela abordagem dos bandidos. Os criminosos o forçam a sair do carro, enquanto ele tenta explicar que é morador.



Enquanto os bandidos gritam para ele descer, Ariel tenta falar que é morador do bairro na esperança de que os criminosos não levassem seu carro. Ele ainda tenta tirar o telefone do suporte no painel do veículo, mas os bandidos o forçam a entregar o aparelho, que segue gravando parte das conversas entre os assaltantes. Em um dos trechos, segundo Ariel, o criminoso pede para que o comparsa desative o GPS do veículo e a gravação é interrompida em seguida.



"Me colocaram a arma na cara, tiraram de dentro do carro, levaram meu iphone, o celular que uso no aplicativo e o carro. Tentei rastrear o carro e até consegui, mas momentos depois removeram o rastreador. A gente trabalha, luta, paga prestação, para os outros virem e meterem a arma na sua cara e dizer que é deles. Tá muito complicado", comentou Ariel, em postagem no TikTok.



Em busca de informações, Ariel chegou a conseguir outras imagens de câmeras de segurança na rua onde o crime aconteceu. Os registros mostram a forma como os criminosos agiram. "Eles pararam na rua, desligaram o carro, apagaram os faróis e ficaram esperando a oportunidade", contou.

Morador da região, o motorista de aplicativos conta em vídeos gravados nas redes sociais que ainda pagava o veículo modelo Toyota Corolla, ano 2017. O veículo era monitorado por GPS quando foi levado, mas criminosos desligaram o aparelho logo após o assalto.