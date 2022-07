Bandido morre e outro é preso após trocar tiros com policiais em Anchieta - Reprodução / PMERJ

Publicado 25/07/2022 08:21

Rio - Um criminoso morreu e outro ficou ferido após confronto com policiais do 41ºBPM (Irajá), na tarde do último domingo (24), em Anchieta, na Zona Norte.

Segundo a PM, agentes estavam em patrulhamento quando foram acionados para verificar a presença de homens armados em um dos acessos à comunidade do Tatão. Ao chegar ao local, a equipe foi atacada por disparos e reagiu, dando início a um confronto.

Após os tiros, os policiais fizeram um cerco e encontraram dois criminosos, um deles já morto no local. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. O outro suspeito foi encaminhado para o hospital, onde está sob custódia.

Na ação, foram apreendidos uma pistola, um revólver, munições e quatro rádios comunicadores.

O caso foi encaminhado para a DHC e 27ª DP (Vila da Penha).