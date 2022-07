Ailton dos Santos Júnior, de 42 anos, foi morto a facadas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 25/07/2022 08:27

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte do pedreiro Ailton dos Santos Júnior, de 42 anos, morto a facadas, na noite de sábado (23), após tentar separar a briga de um casal na Rua Rouget de Lisle, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias. Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi preso em flagrante minutos depois de cometer o crime, ainda com a faca usada no crime em mãos, por equipes do 15º BPM (Duque de Caxias).

Pedreiro foi morto na Rua Rouget de Lisle, no bairro Pantanal, na Baixada Reprodução/ Google Maps

De acordo com relatos de testemunhas, Ailton passava na rua quando viu um casal brigando no interior de um bar, conhecido como Pé de Galinha. Ele, então, tentou separar a briga, mas o homem, descontrolado, iniciou as agressões contra o pedreiro, que morreu no local. O suspeito também ameaçou outros pedestres que passavam na rua no momento do crime. Ele vai responder por homicídio e tentativa de homicídio.

A Polícia Militar informou que uma equipe do 15º BPM (Duque de Caxias) foi acionada para verificar a ocorrência, mas a vítima já estava morta.

Familiares contam que o trabalhador havia acabado de voltar ao Rio de Janeiro, após passar alguns meses em Minas Gerais por conta do trabalho. O corpo dele foi sepultado no domingo (24), no Cemitério Nossa Senhora da Graças, em Duque de Caxias. Ailton deixa mulher e seis filhos. A família disse estar em choque com a brutalidade do crime.

A área foi isolada para perícia e a DHBF realiza diligências para concluir o inquérito.