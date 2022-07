Flavio Henrique Alves Teixeira, de 22 anos, foi preso por policiais 108ª DP, em Minas Gerais - Divulgação/ Polícia Civil

Flavio Henrique Alves Teixeira, de 22 anos, foi preso por policiais 108ª DP, em Minas GeraisDivulgação/ Polícia Civil

Publicado 25/07/2022 10:18 | Atualizado 25/07/2022 10:59

Flavio Henrique Alves Teixeira, de 22 anos, Rio - A Polícia Civil investiga se, de 22 anos, que confessou ter matado a menina Bianca Rodrigues de Siqueira Lima , 11 anos, na Paraíba do Sul, interior do Estado do Rio, teria cometido o crime por vingança contra a família da vítima. Segundo moradores, o criminoso conhecido na região por trabalhar como mototaxista não se conformava com o término do relacionamento com a filha do padrasto da vítima e já teria feito ameaças.

A menina completaria 12 anos neste sábado (23) Rede Social

De acordo com o delegado Cláudio Batista Teixeira, da 108ªDP (Três Rios), responsável pela investigação, mesmo com as desavenças o assassino tinha uma relação próxima com alguns membros da família, já que mantinha contato com suas duas filhas, netas do padrasto de Bianca. Ele também confirmou o histórico de ameaças.

Os agentes da 108ª DP encontraram Flavio e a motocicleta em Chiador (MG), cidade a cerca de 40 km de Paraíba do Sul, para onde ele fugiu depois de matar a vítima. Após ser encontrado, o homem apontou o local onde a menina foi morta, teve o corpo queimado e escondido, em uma propriedade rural às margens da Estrada dos Macacos, em Paraíba do Sul.

As investigações prosseguem e outras pessoas ainda devem ser ouvidas. A previsão é que o acusado seja transferido nesta segunda-feira (25) para um presídio do Rio, onde vai passar por uma audiência de custódia. O inquérito, após a finalização, será encaminhado ao Ministério Público.

O homem vai responder por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Caso seja comprovado, através de exame pericial, que houve estupro, ele também será acusado pelo crime de estupro de vulnerável.