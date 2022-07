Edyr Junior é preso em flagrante por policias da 50º DP - Divulgação

Edyr Junior é preso em flagrante por policias da 50º DPDivulgação

Publicado 26/07/2022 09:26

Rio - Policiais da 50ª DP (Itaguaí) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (25), um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira a facadas e mantê-la em cárcere privado na companhia dos filhos. Edyr Nuzael da Cruz Junior, de 30 anos, foi detido em Seropédica, na Baixada.

Segundo a Polícia Civil, a mulher, 35, contou que, ao chegar em casa, foi surpreendida pelo ex, escondido embaixo do carro, que correu para golpeá-la. Ao se defender, a vítima teve ferimentos graves em uma das mãos.

Polícia apreendeu com o acusado facas e celulares roubados durante o cárcere Divulgação

Ainda de acordo com a vítima, que não teve o nome divulgado, Edyr a manteve em cárcere privado na companhia dos filhos, sendo ameaçada por uma faca em seu peito e pescoço. Segundo ela, o homem afirmava que, se a deixasse sair, ela iria à delegacia, ele seria preso, mas, ao ser solto, iria atrás e a mataria.

Após horas de agonia, a mulher convenceu Edyr de deixá-la sair para que pudesse ir ao hospital em Itaguaí cuidar da lesão na mão. O delegado titular da 50ª DP, Marcos Santana Gomes, afirma que, em contrapartida para liberá-la, Edyr exigiu que a ex usasse uma camisa de manga e gola alta para esconder as lesões e relatasse no centro de saúde que tinha brigado com a irmã.

Ao dar entrada na unidade, a Polícia foi acionada e conseguiu prender o acusado em flagrante com as facas, o veículo da vítima e os celulares da casa.

Edyr vai responder por tentativa de feminicídio, cárcere privado e roubo.