A iniciativa no Cacique de Ramos conta com a parceria de Rapha Paulista - Nayra Cezari

Publicado 26/07/2022 11:26 | Atualizado 26/07/2022 13:27

Rio- O projeto Frutos da Tamarineira, do bloco Cacique de Ramos, vai oferecer aulas gratuitas de diversos instrumentos musicais, a partir do dia 10 de agosto. As vagas são limitadas. O curso acontecerá na sede da instituição, em Olaria, na Zona Norte.

A oportunidade é voltada para jovens e adultos que têm vontade de aprender música, visando uma qualificação extracurricular ou até mesmo uma nova opção profissional. Há opções para violão (6 e 7 cordas), cavaquinho, banjo, repique, tantã e pandeiro. A iniciativa conta com a parceria de Rapha Paulista.



Para facilitar o aprendizado e despertar talentos, a metodologia será baseada em sambas imortais criados no Cacique e em grandes sucessos do grupo Fundo de Quintal, que surgiu no bloco, como “A Amizade” e “O Show Tem que Continuar”.



Além das aulas práticas, os alunos terão atividades culturais, palestras, rodas de samba e aulas sobre a história de um dos mais tradicionais blocos do Carnaval carioca, de onde saíram nomes como Bira Presidente, Sereno, Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Sombrinha, Renatinho Partideiro e muitos outros.



Os interessados já podem fazer a pré-inscrição através do formulário , que ficará aberto até o dia 10 de agosto, às 14h. Também no dia 10 de agosto, a partir das 15h, haverá a aula inaugural com apresentação do conteúdo do projeto. Para mais informações, basta enviar um e-mail para frutosdatamarineiraoficial@gmail.com ou entrar em contato pelo whatsApp (21) 97111-9911.

O Cacique de Ramos fica na Rua Uranos, 1326, Olaria.