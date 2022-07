Integrantes da comunidade Fallet, ao saberem da prisão da dupla que se escondia na comunidade, tentaram negociar a liberdade dos presos - Divulgação

Publicado 27/07/2022 16:12 | Atualizado 27/07/2022 16:15

Rio - Agentes do 23ª Batalhão da Polícia Militar (Leblon) prenderam, nesta terça-feira (26), dois homens por porte de arma de fogo de uso compartilhado em Copacabana, Zona Sul do Rio. Elias Carlos Viana, 27 anos, e Nathanael Christen Silva Abreu, 23 anos, eram especializados em sequestro relâmpago que aplicava o conhecido golpe do pix.

Segundo a delegada da titular da 14ª DP (Leblon), Daniela Terra, a dupla foi encontrada em um táxi na Zona Sul do Rio após uma denúncia de dois homens suspeitos, uma operação foi iniciada. Durante a abordagem, um dos criminosos tentou fugir, e o outro tentou esconder uma bolsa embaixo do painel do veículo. Com os criminosos, a polícia apreendeu uma pistola calibre.380 com numeração raspada, lacres e fitas adesivas.

De acordo com a delegada, a dupla é do estado de Minas Gerais, e vieram cometer crimes no Rio de janeiro. Os suspeitos são especializados em manter as vítimas em cárcere privado, para a realização de transferências via pix, fazendo graves ameaças com armas de fogo.

“Constatamos que os autores, se passavam por prestadores de serviço, como pintores, acessavam os imóveis e imobilizavam as vítimas com lacres e fitas, iniciando as transferências por pix. No momento em que foram abordados por policiais militares do 23º batalhão, a dupla estava a caminho da casa de mais uma vítima, na rua Gastão Baiana, porém não foi possível identificar quem seria a vítima. Eles costumavam se locomover sempre de táxi”, explicou a delegada.

Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos estavam se escondendo na comunidade do Falet, no Estácio, zona norte do Rio. Nathanael e Elias foram encaminhados à Polinter, onde já estão a disposição da justiça. A polícia também está investigando a dupla, visto que ambos são de Minas Gerais e essa foi a primeira prisão deles no Rio de Janeiro.

Bandidos da comunidade do Falet, tentam negociar a liberdade da dupla

Após receberem a informação de que Elias e Nathanael haviam sido presos, integrantes da comunidade tentaram negociar a liberdade dos presos. Pelos celulares dos próprios suspeitos, os criminosos ofereceram valores, além do resgate da arma de fogo apreendida.

Um inquérito foi aberto pela delegacia para encontrar aos criminosos que fizeram contato por meio dos celulares dos suspeitos e desmantelar a possível quadrilha.