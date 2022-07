Thiago da Silva Santos, conhecido como Lafado, ou "300" foi preso enquanto jantava em restaurante de luxo - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 30/07/2022 16:31

A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira (29) Thiago da Silva Santos, conhecido como Lafado, ou 300, em um restaurante de luxo em Icaraí, bairro de Niterói, região metropolitana do Rio. Ele é suspeito de chefiar o tráfico de drogas em favelas de Maricá.



Segundo a Polícia, Latado era chefe do tráfico de drogas no município, sendo responsável pela venda no Complexo de de Inoã.



Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá descobriram onde Lafado estava, após receber informações do setor de inteligência. Ele foi surpreendido enquanto jantava, com a mulher, em um restaurante de luxo.

Lafado possui passagem pela polícia e já respondeu por diversos roubos qualificados, formação de quadrilha, receptação, tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.