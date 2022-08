De acordo com a Supervia, o caso foi registrado como ocorrência de segurança pública - Arquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

De acordo com a Supervia, o caso foi registrado como ocorrência de segurança públicaArquivo/Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 01/08/2022 11:16 | Atualizado 01/08/2022 11:17

Rio- Passageiros relataram uma sequência de assaltos dentro de um trem do ramal de Santa Cruz com destino à Central do Brasil, na estação Praça da Bandeira, neste domingo (1º). Segundo a Supervia, o caso foi registrado como ocorrência de segurança pública.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, uma passageira relatou o momento em que foi assaltada na estação. "Estamos aqui numa estação, encurralados aqui, não tem polícia. Estou encurralada, levaram minha bicicleta novinha, entendeu? Não vem polícia aqui, nada. Meu celular não pega. A polícia não atende", reclamou.



Segundo a Polícia Militar, um homem realizou um roubo na estação de trens da Praça da Bandeira e fugiu. Equipes do GPFer realizaram rondas no local e, até o momento, o suspeito não foi localizado.





Horários



A Supervia informou que precisou adiar a Ainda de acordo com a Supervia, o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) também foi acionado. Não houve impacto na circulação.A Supervia informou que precisou adiar a 3ª fase da retomada dos trens expressos no ramal Santa Cruz, inicialmente prevista para segunda-feira(1). O adiamento será em função da necessidade de ter mais tempo para concluir as melhorias na linha férrea.

No dia 11, a SuperVia voltou a oferecer o serviço de trem expresso no ramal Santa Cruz em dias úteis, com três trens no horário de pico da manhã, partindo de Santa Cruz para a Central do Brasil, entre 4h10 e 4h50.



Já no dia 25, houve a implantação da segunda fase, com trens expressos operando durante todo o período dos horários de pico da manhã (das 4h às 8h) e da tarde (das 17h às 20h), e nos dois sentidos do ramal (de Santa Cruz para a Central e da Central para Santa Cruz).



A terceira fase vai contemplar o retorno dos expressos durante todo o período da operação, nos dias úteis.