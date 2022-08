Missa em homenagem às vítimas de feminicídio foi celebrada pelo Padre Omar - Reprodução/TV Globo

Publicado 01/08/2022 11:46 | Atualizado 01/08/2022 13:48

Rio - Uma missa foi realizada na noite deste domingo (31) no Cristo Redentor em memória das vítimas de feminicídio no Rio de Janeiro. A celebração, realizada pelo Padre Omar, reitor do Santuário Cristo Redentor, contou com a presença de familiares e parentes das mulheres que foram mortas no estado.

Beatriz Maria de Nazareth, mãe de Sarah Jersey Nazareth Pereira, de 23 anos , assassinada pelo ex-namorado na madrugada da última terça-feira (26), esteve presente na celebração e comentou, em entrevista ao "Bom Dia Rio", da TV Globo, sobre a perda de sua filha. A vítima era atendida pelas obras sociais do Santuário Cristo Redentor.

"É uma dor muito grande ver que infelizmente aconteceu isso com a minha filha querida, mas o meu coração eu vou guardar sempre com ela. E agora vou cuidar dos meus dois netos que ela deixou, Deus vai me ajudar", desabafou. Sarah deixou dois filhos, um de dois meses e outro de 5 anos.

As luzes do Cristo chegaram a ficar apagadas por cerca de 30 minutos em homenagem às vítimas. Segundo Padre Omar, que celebrou a missa, é preciso estar atento às violências sofridas pelas mulheres nos últimos meses.

"Precisamos estar mais atentos e proteger as nossas mulheres contra todo o tipo de violência doméstica e familiar, contra toda a realidade que menospreza e descrimina a condição de cada uma delas. Somos solidários, estamos unidos na oração e vamos trabalhar mais e mais", disse o padre.

A celebração foi transmitida ao vivo através das redes socias do Santuário e do Padre Omar, e está salva no YouTube para quem desejar assistir.

Em apenas um dia, três mulheres foram vítimas de feminicídio no estado, uma no Centro do Rio, outra em Niterói e a última em Maricá. De junho a julho, 11 casos foram registrados.