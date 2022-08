Uma pistola foi apreendida com o suspeito - Divulgação/PMERJ

Publicado 03/08/2022 10:47 | Atualizado 03/08/2022 10:53

Rio- Um suspeito foi baleado após confronto com a Polícia Militar durante uma operação na região das comunidades Dique e Furquim Mendes, no Jardim América, na Zona Norte, nesta quarta-feira (3).



Segundo a PM, o confronto iniciou após criminosos realizaram disparos contra os agentes. Após o tiroteio, um suspeito foi encontrado ferido e uma pistola foi apreendida. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A ocorrência ainda está em andamento.



Outra operação



Policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) também realizam uma operação na região das comunidades Cajueiro, Congonha e Faz Quem Quer, na Zona Norte. Até o momento não há registro de prisão ou apreensão.

Além disso, após a operação desta terça-feira (2) no Jacarezinho , policiais do Batalhão do Choque estão em pontos estratégicos localizados no interior da comunidade.