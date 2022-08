Vítima esta internada no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, que é referência no tratamento de queimados - Reprodução

Publicado 03/08/2022 13:11

Rio- A Polícia Civil investiga como estupro e tentativa de homicídio o caso da jovem de 18 anos que foi estuprada e teve o corpo queimado por um homem na última segunda-feira (3), na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio. O suspeito fugiu. A vítima tem quadro de saúde estável.Ainda segundo a polícia, a jovem já foi ouvida e testemunhas estão sendo intimadas para prestar depoimento. Diligências estão em andamento para identificar e prender o autor do crime.Segundo testemunhas, o suspeito teria usado uma garrafa de álcool para iniciar as chamas, que destruíram quase completamente o imóvel. Ele fugiu assim que o fogo iniciou. A jovem só foi resgatada porque parentes que vivem em um imóvel vizinho ouviram seus gritos.A vítima, que é maquiadora, teria voltado de um atendimento na comunidade e estava em casa, descansando, quando o suspeito invadiu. Ela teria acordado com o estuprador já deitado por cima dela. Na tentativa de reagir, a vítima mordeu o agressor, que a soltou e decidiu incendiá-la.Segundo o comando da UPP Rocinha, policiais da unidade foram acionados pela mãe da jovem, que mora perto do local. A vítima foi levada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon e em seguida, transferida para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste, que é referência no tratamento de queimados. A a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que o estado da paciente é estável.