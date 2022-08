VLT Carioca terá o primeiro aumento na tarifa - Vanessa Ataliba/Agência O Dia

Publicado 03/08/2022 16:50 | Atualizado 03/08/2022 16:55

Rio - O VLT Carioca informou que a partir desta sexta-feira (5) a tarifa do transporte vai aumentar para R$ 4,05, segundo resolução publicada no Diário Oficial no dia 6 de julho. Esta é a primeira mudança no valor da tarifa desde o início da operação do sistema, em 2016.

O novo valor é, no momento, o mesmo dos ônibus municipais e mantém a possibilidade de integração sem nova cobrança nas conexões. O VLT preserva também suas integrações via Bilhete Único Intermunicipal, que garantem as conexões com trens, barcas e ônibus intermunicipais pelo valor máximo de R$ 8,55, seguindo as regras estabelecidas pelo Governo do Estado. A transferência entre linhas do sistema ou nova viagem no mesmo sentido em até 1 hora continuam gratuitas, sempre com a validação do cartão de passagem no ato do embarque.

A mudança representa um acréscimo de 6,6% em relação ao valor de passagem. Neste período, a inflação acumulada é de 36%, bem acima do reajuste aplicado.