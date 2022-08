Policial militar foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Divulgação

Policial militar foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT)Divulgação

Publicado 05/08/2022 08:46 | Atualizado 05/08/2022 11:10

Rio - Um policial do 7º BPM (São Gonçalo) foi baleado no pescoço e dois criminosos morreram durante um confronto no bairro Marambaia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta sexta-feira (5). O agente, que não teve o nome divulgado, foi socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) e, segundo a direção da unidade, tem estado de saúde é estável. Os bandidos também foram levados para o mesmo hospital, mas já chegaram mortos.



Segundo informações da PM, equipes do 7ºBPM (São Gonçalo) e 35ºBPM (Itaboraí) estão atuando no bairro Marambaia, na divisa entre os municípios de São Gonçalo e Itaboraí. A ação tem por objetivo coibir movimentações criminosas na região. Até o momento, um fuzil, uma pistola, rádios comunicadores e drogas foram apreendidos.

Uma moradora disse que ouviu barulhos de tiros logo pela manhã na região. "Marambaia não tem hora para ter tiroteio não", se queixou nas redes sociais.