Incêndio atinge Parque Estadual da Pedra Branca na manhã desta sexta-feira (5)Reprodução / TV Globo

Publicado 05/08/2022 08:56

Rio - Um incêndio atinge, na manhã desta sexta-feira (5), o Parque Estadual da Pedra Branca, na Zona Oeste do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel de Realengo foram acionados às 6h15 para combater as chamas, que avançam no alto do morro.

Ainda de acordo com a corporação, não houve vítimas no local. Bombeiros ainda trabalham no combate ao fogo.