Atropelamento causou lentidão no trânsito na manhã desta sexta-feira (5)Reprodução / COR

Publicado 05/08/2022 08:53

Rio - Uma pessoa foi atropelada por um carro, na manhã desta sexta-feira (5), na Estrada Fernando Mac Dowell (Lagoa-Barra), altura da Rocinha, Zona Sul do Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel da Gávea foram acionados às 6h30 para atender a vítima, que não teve a idade e nem o sexo divulgados, sendo encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. O estado de saúde não foi informado.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o acidente causou congestionamentos no trecho, com retenções desde o Gávea Golf Clube. A via foi liberada às 7h15.