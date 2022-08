O gerente e o dono da farmácia foram presos em flagrante - Divulgação/PCERJ

O gerente e o dono da farmácia foram presos em flagranteDivulgação/PCERJ

Publicado 05/08/2022 10:29 | Atualizado 05/08/2022 11:23

Rio- A Polícia Civil prendeu em flagrante o gerente, Luiz José de Lima, e José Geraldo, dono de uma farmácia na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, Zona Norte, por receptação de medicamentos roubados, nesta quinta-feira (5).



Segundo a polícia, a ação foi realizada por agentes da 17ºDP (São Cristóvão) através de um trabalho de inteligência. Ao chegarem no estabelecimento, os agentes foram recebidos pelo gerente que questionado sobre a carga roubada apontou que os medicamentos estavam no estoque e que o proprietário do local estava contabilizando a mercadoria adquirida ilicitamente.

Na drogaria foram apreendidas várias caixas de medicamentos e produtos de perfumaria que haviam sido subtraídas. Ainda não há informações de como e onde os produtos foram roubados. As investigações para identificar os responsáveis pelo crime estão em andamento.

Procurados, um funcionário do estabelecimento informou que o responsável pelo local não estava presente para prestar esclarecimentos. A equipe do O DIA retornará o contato para buscar um posicionamento.