Crianças participam de multirão de limpeza na Praia de São ConradoBruno Lorenzo

Publicado 06/08/2022 12:47 | Atualizado 06/08/2022 13:07

Rio - Cerca de 50 crianças e adolescentes de comunidades da Rocinha e do Vidigal participaram, na manhã deste sábado (6), de um mutirão de limpeza na Praia de São Conrado, na Zona Sul.

Todos do grupo fazem parte de projetos esportivos e culturais desenvolvidos pelo Instituto Ondas de Inclusão (IOI), que oferece oportunidades dentro do esporte, cultura e educação em bairros da Zona Sul.

A atividade, que teve início às 8h e terminou pouco antes das 11h, recolheu dez sacos de lixo da faixa de areia na altura do Hotel Nacional, que apoiou a ação e viabilizou os lanches da criançada. Antes, o grupo teve aulas de bodyboard e de conscientização para a preservação do meio ambiente.

Para Flávio Brito, diretor e fundador do IOI, a ação deste sábado trará benefícios para as gerações futuras. "Atividades como a de hoje, com suporte dos professores e familiares, ajudam as crianças a entenderem na prática a importância de um pequeno gesto, que, mais pra frente, se torna uma onda maior. Sempre priorizamos cuidar da natureza, do mar, da areia, do ambiente que nos atende. A educação ambiental promove valores sustentáveis no futuro. Esse é o legado que queremos passar para nossas crianças", destacou.