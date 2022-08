Agentes da 54ª DP, em Belford Roxo, prendem dois integrantes de quadrilha que dava golpes com anúncios falsos de venda de carros - Sandro Vox / Agência O DIA

Agentes da 54ª DP, em Belford Roxo, prendem dois integrantes de quadrilha que dava golpes com anúncios falsos de venda de carrosSandro Vox / Agência O DIA

Publicado 11/08/2022 17:24 | Atualizado 11/08/2022 17:43

Rio – A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (9), duas pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que anunciava a venda falsa de carros para dar golpe via Pix, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Igor de Souza Doroteu, de 22 anos, e Aghata Gomes Marcondes da Silva, de 19, foram detidos por agentes da 54ª DP (Belford Roxo). A polícia tenta agora identificar outras duas pessoas que fariam parte do grupo.

Segundo investigações, a quadrilha atraía as vítimas com anúncios falsos de carros populares à venda por preços bem abaixo do mercado. Ao fazer contato com o vendedor, ele marcava com as vítimas no bairro das Graças, em Belford Roxo. Elas então eram mantidas em cárcere privado e obrigadas a fazer transferência de dinheiro pela modalidade Pix, além de perder outros bens, como celular, relógio, alianças e dinheiro.

Segundo o delegado José Mario de Omena, o grupo causou às vítimas, ao todo, um prejuízo de, no mínimo, R$ 400 mil. São mais de dez registros contra a quadrilha. Em alguns casos havia pedido de resgate. Famílias de algumas vítimas chegaram a fazer empréstimo no banco para pagar pela soltura. Como o grupo já estava sendo monitorado pela polícia há cerca de um mês, a instituição conseguiu abordá-lo em flagrante. Na ação houve perseguição e troca de tiros. Igor de Souza foi detido, mas dois criminosos conseguiram fugir. Além disso, duas vítimas, pai e filho, foram resgatadas.

Já Agatha Gomes foi detida em casa. As investigações mostram que ela era a responsável por fornecer a conta bancária para a qual eram feitas as transferências por Pix.