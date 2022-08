Marquise do prédio caiu por volta das 10h desta quinta-feira - Reprodução / Redes sociais

Publicado 11/08/2022 16:29 | Atualizado 11/08/2022 16:47

Rio - Uma mulher identificada como Creuza da Silva, 65 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (11) no Hospital Público de Macaé (HPM), no Norte Fluminense. Ela passava na calçada da Avenida Rui Barbosa, no Centro da cidade, quando foi atingida por escombros do desabamento parcial do edifício 'Macaé Trade Center' . A idosa chegou a ser socorrida na unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.