A influenciadora publicou uma série de vídeos em que mostra o rosto machucado devido as agressões sofridas pelo namorado - Rede Social

A influenciadora publicou uma série de vídeos em que mostra o rosto machucado devido as agressões sofridas pelo namoradoRede Social

Publicado 12/08/2022 11:27 | Atualizado 12/08/2022 11:46

Rio- A influenciadora Amanda Souza divulgou uma série de vídeos que revelam pedidos de socorro e mostram as agressões que sofreu do namorado Uanderglei da Conceição, segurança conhecido como Vanderlei Bambam , preso na tarde desta quinta-feira (11) em Santa Cruz, na Zona Oeste. Ele também é acusado de mantê-la em cárcere privado por uma semana. Os vídeos foram publicados após a prisão.Na primeira publicação, Amanda postou um story no Instagram enquanto estava 30ª DP (Marechal Hermes), onde a ocorrência foi registrada, com a seguinte legenda: “A justiça está sendo feita”. Em seguida, ela publicou vídeos em que mostra o rosto machucado afirmando que foi agredida pelo namorado e pedindo por socorro, “Me ajuda, por favor!”, dizia.Em outro momento, a gravação fica escura e ela grita novamente por ajuda, mas o segurança interrompe a filmagem e pede que ela pare. “Vai continuar? Vai parar ou não vai parar, ou você para ou acabou”, disse Vanderlei.