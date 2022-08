Momento da prisão do ex-secretário de transportes de Queimados, Maurício Baptista Ferreira - Reprodução

Momento da prisão do ex-secretário de transportes de Queimados, Maurício Baptista FerreiraReprodução

Publicado 12/08/2022 11:08 | Atualizado 12/08/2022 15:36

Rio - A Prefeitura de Queimados publicou no Diário Oficial do município desta quinta-feira (11) a exoneração do secretário Municipal de Transportes e Trânsito, Maurício Baptista Ferreira. Ele foi preso na quinta acusado de participação em um homicídio que ocorreu em maio deste ano. De acordo com a Polícia Civil, Maurício, conhecido pelo apelido de Maurício da Vila, por ser do bairro Vila Americana, é policial militar reformado. Ele foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão.

fotogaleria

Além dele, Silvio da Silva Pinto, o Silvinho, e Roberto Cassiano, o Cebola, também foram presos por participação no crime nesta quinta-feira. Com eles foram apreendidas uma arma de fogo e munições, pertencentes ao ex-secretário de Transportes, além de roupas camufladas, coturno e coldre, encontrados com os outros dois suspeitos.Segundo a delegada titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Ana Carolina Lemos, responsável pelo caso, Maurício da Vila seria o chefe da milícia que atua na região.Ele é apontado como o mandante do homicídio qualificado do entregador de lanches João Marcos Coutinho Medeiros, em maio deste ano. A motivação do crime, de acordo as investigações, teria sido a desobediência do homem em relação ao cumprimento de ordens determinadas pelo grupo miliciano.Os três estão presos na DHBF e serão encaminhados para uma audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.A Prefeitura de Queimados foi procurada, mas não se manifestou sobre o caso até a publicação desta matéria.