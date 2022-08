A apreensão aconteceu na Rodovia Federal BR-040, na divisa com o estado de Minas Gerais - Divulgação

Rio - A Operação Foco, realizada pela Secretaria de Estado da Casa Civil, apreendeu mais de 600 pares de tênis falsificados, nesta quinta-feira (11). A apreensão aconteceu no posto fiscal de Comendador Levy Gasparian, no centro-sul do estado, na Rodovia Federal BR-040, divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais.



Os 605 pares teriam saído da cidade de Nova Serrana, em Minas, e tinham como destino final a cidade do Rio, onde seriam revendidos por receptadores.



Além de ter sido encaminhado para a delegacia, o motorista foi também foi multado após apresentar notas fiscais irregulares.



A operação foi realizada por meio da Subsecretaria Especial de Controles e Divisas e trabalha em conjunto com a Secretaria de Fazenda do Rio (Sefaz) para impedir a evasão fiscal nas divisas do estado. As equipes da Operação atuam de maneira volante nas rodovias do Rio.