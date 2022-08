Rio terá esquema especial de trânsito para o evento Marcha para Jesus, neste sábado (13), no Centro. - Divulgação

Publicado 12/08/2022 16:29 | Atualizado 12/08/2022 16:35

Rio - A 15ª edição da "Marcha para Jesus", tradicional evento gospel, será realizada neste sábado (13), no Centro do Rio. A festa, com entrada franca, terá concentração na Avenida Presidente Vargas a partir das 14h e seguirá até a Praça da Apoteose, onde serão realizados vários shows com nomes importantes da música gospel.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), será implantado um esquema especial de trânsito no Centro da cidade e em alguns de seus acessos. A operação vai contar com a participação de 104 operadores de trânsito, entre agentes da Guarda Municipal, da CET-Rio e apoiadores de tráfego, que vão trabalhar para manter a fluidez, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios viários necessários.



Interdições de via, dia 13 de agosto, das 04h às 16h:



I - Avenida Presidente Vargas, pista lateral sentido Candelária, no contra fluxo, no trecho compreendido entre a Rua Uruguaiana e a Praça da República para montagem dos trios elétricos e deslocamento da marcha;



Interdições de via, dia 13 de agosto, das 11h às 21h:



I – Avenida Presidente Vargas:

a) Pista lateral, sentido Candelária, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a Rua Uruguaiana;

b) Pista central, sentido Praça da Bandeira, no trecho compreendido entre a Rua de Santana e o Viaduto dos Marinheiros.

II – Rua Santana, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas;

III – Praça da República, pista sentido Central do Brasil, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca e a Avenida Presidente Vargas;

IV – Rua Moncorvo Filho, no trecho compreendido entre a Rua General Caldwell e a Praça da República.

V – Avenida Salvador de Sá, no trecho compreendido entre a Rua Frei Caneca, sob o Viaduto Trinta e um de Março, e a Avenida Marquês de Sapucaí;

VI – Entroncamento do acesso do Viaduto Trinta e Um de Março para a Avenida Salvador de Sá;

VII – Rua Benedito Hipólito, no trecho compreendido entre a Rua Carmo Neto e a Avenida Marquês de Sapucaí;

VIII – Rua Afonso Cavalcanti, no trecho entre a Rua Amoroso Lima e Rua Carmo Neto;

IX – Rua Comandante Maurity, em toda sua extensão;

X – Avenida Marquês de Sapucaí, no trecho compreendido entre a Avenida Presidente Vargas e a Rua Benedito Hipólito;

XI – Rua Frei Caneca, no retorno de acesso à Avenida Salvador de Sá.

Interdições de via, dia 13 de agosto, das 17h às 19h:

I – Rua Benedito Hipólito, ao longo do bordo esquerdo, no trecho entre a Avenida Marquês de Sapucaí e a Rua do Santana para a desmontagem dos trios elétricos;



Proibição de estacionamento, no dia 13 de agosto, das 05h às 21h;



I – Rua Amoroso Lima, entre a Rua Afonso Cavalcante e a Avenida Presidente Vargas;



II – Rua Carmo Neto, em toda sua extensão;



III – Rua Heitor Carrilho, em toda sua extensão;



IV – Rua Frei Caneca, entre a Rua Heitor Carrilho e o Túnel Martim de Sá;



V – Avenida Presidente Vargas, entre a Praça da Republica e a Avenida Rio Branco – Estacionamento SAARA.



Inversão de sentido viário, dia 13 de agosto, das 11h às 21h:

- Rua Amoroso Lima, no trecho compreendido entre a Rua Afonso Cavalcanti e a Avenida Presidente Vargas, sentido da Rua Afonso Cavalcanti para Avenida Presidente Vargas.

Para a segurança de todos, o COR recomenda que os pedestres realizem as travessias em locais semaforizados ou por meio de passarelas, respeitem os locais de proibição de estacionamento e além disso, respeitem também as orientações dos agentes de trânsito e de toda sinalização implantada na área.