A estátua localizada no meio da Baía de Guanabara tem 1,80m de altura e pesa 100 quilos - Vera Dias

Publicado 12/08/2022 14:39

Rio - A estátua de "São Pedro do Mar", localizada na Urca, Zona Sul carioca, foi resgata do fundo do mar pelo Corpo de Bombeiros no início da tarde após ter sido derrubada, na madrugada desta sexta-feira (12), pela força da ventania e pela ressaca. Os agentes faziam buscas para encontrar e içar a peça desde a manhã.

A força dos ventos foi tamanha, que nem mesmo a escultura de bronze, localizada no meio da Baía de Guanabara, em frente à Avenida Portugal, sendo chumbada sobre uma pedra, medindo 1,80 metro de altura e pesando 100 kg, foi poupada.

Agora, a Gerência de Monumentos e Chafarizes, vinculada à Secretaria de Conservação, vai averiguar se houve algum dano na peça e, assim, programar a sua reposição.

De autoria de Edgar Duvivier, o monumento de São Pedro é uma homenagem a um dos apóstolos de Jesus Cristo e foi inaugurado em 1959.

s ventos fortes assustaram também os cariocas O , nesta última quinta-feira (11). Causada por um sistema de baixa pressão associado à uma frente fria no oceano, a ventania derrubou árvores, postes e deixou bairros sem energia elétrica. Em Copacabana, bairro próximo da Urca, também na Zona Sul, os ventos chegaram a 93,6 km/h, durante a madrugada.